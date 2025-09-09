Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru sustragerea mijloacelor destinate activiștilor în vederea destabilizării situației din R. Moldova.

Potrivit datelor obținute de Deschide.md, doar în anul 2023, membrii grupării ar fi deturnat aproximativ 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova.

Situația nu s-a schimbat nici în 2025. În timp ce Kremlinul și FSB alocă câte 300 de dolari (circa 5.000 de lei moldovenești) pentru fiecare protestatar, pe zi, în realitate aceștia primesc doar 700–800 de lei.

Sursele Deschide.md din cadrul blocului „Pobeda” susțin că aproximativ 70% din banii trimiși în ultimii ani din Rusia și Israel pentru finanțarea ilegală a partidelor au dispărut fără urmă.

În acest context, condamnatul penal Ilan Șor, la indicația Moscovei, a fost obligat să contracteze mai mulți foști polițiști și ex-angajați ai structurilor de forță din R. Moldova pentru a investiga deturnările de fonduri. Totodată, în fruntea Serviciului de Securitate Internă al blocului „Pobeda/Victorie” a fost numit fostul polițist Vladimir Cioban.

Deschide.md a intrat în posesia unui raport, expediat pe 2 mai de Vladimir Cioban către Mihail Polzikov – oficial de rang înalt în Direcția 5 a FSB, responsabilă de colectarea informațiilor operative și de coordonarea relațiilor internaționale în domeniul securității și spionajului. În raport, Cioban detaliază situația din cadrul blocului și afirmă că în spatele furturilor s-ar afla chiar Marina Tauber, considerată „mâna dreaptă” a lui Șor.

