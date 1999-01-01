Maia Sandu, printre primii laureați ai Ordinului European de Merit

Numele primilor laureați ai Ordinului European de Merit, care au adus contribuții semnificative la integrarea europeană, au fost anunțate marți la Strasbourg. Printre ei se află și președinta R. Moldova, Maia Sandu.

"Europa a fost întotdeauna construită de oameni. Eliminarea diviziunilor, înlăturarea barierelor, răsturnarea dictaturilor și depășirea crizelor pentru un viitor mai bun pentru continentul nostru. Acest angajament european merită să fie recunoscut. Prin Ordinul European de Merit, le aducem un omagiu celor care nu doar au crezut în Europa, ci au contribuit activ la construirea acesteia”, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu ocazia anunțului primilor laureați.

Laureații anunțați au fost aleși de comitetul de selecție compus din președinta Metsola, vicepreședintele PE Sophie Wilmès și Ewa Kopacz, Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell și Enrico Letta, personalități europene eminente. Propunerile de numire au provenit de la șefi de stat sau de guvern, de la președinți ai parlamentelor naționale și de la președinți ai instituțiilor UE.

Membri distinși ai Ordinului European de Merit au fost numiți Angela Merkel, fostă cancelară a Germaniei, Lech Wałęsa, fost lider al Solidarnosc și fost președinte al Poloniei, și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Au fost numiți membri de onoare ai Ordinului European de Merit:

- Valdas Adamkus, fost președinte al Lituaniei

- Jerzy Buzek, fost prim-ministru al Poloniei și fost președinte al Parlamentului European

- Aníbal Cavaco Silva, fost președinte și prim-ministru al Portugaliei

- Sauli Niinistö, fost președinte al Finlandei și fost președinte al Parlamentului Finlandei

- Pietro Parolin, cardinal și secretar de stat al Sfântului Scaun

- Mary Robinson, fostă președintă a Irlandei și fost Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului

- Maia Sandu, președinta Republicii Moldova

- Javier Solana y de Madariaga, fost Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate

- Wolfgang Schüssel, fost cancelar federal al Austriei

- Jean Claude Trichet, fost președinte al Băncii Centrale Europene.

Totodată, au fost numiți membri ai Ordinului European de Merit:

- José Andrés, chef și fondator al ONG-ului „World Central Kitchen”

- Giannis Antetokounmpo, jucător de baschet- Marc Gjidara, avocat și savant

- Sandra Lejniece, medic, om de știință și lider academic

- Oleksandra Matviichuk, avocată în domeniul drepturilor omului

- Viviane Reding, fostă vicepreședintă a Comisiei Europene, foă stmembră a Camerei Deputaților din Luxemburg, fostă deputată în Parlamentul European

- Paul David Hewson, cunoscut sub numele de Bono, David Howell Evans, Adam Charles Clayton și Laurence Joseph Mullen Jr, muzicieni și membri ai formației U2.