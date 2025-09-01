Ministerul român de Externe a precizat luni că Ion Ceban, primarul din Chișinău, a putut călători în Italia, după ce a primit o viză Schengen pe perioadă limitată.

”Ion Ceban, primarul orașului Chișinău, este notificat de România cu interdicție de acces valabilă în tot Spațiul Schengen. Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de către Italia o viză limitată: o singură intrare, valabilă doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie pentru a participa la o conferință pentru primării sub egida UNESCO”, a explicat Ministerul de Externe de la București.

La începutul lunii iulie, Ministerul de Externe a anunțat că, din motive ce țin de considerente de siguranță națională, România a dispus măsura nepermiterii intrării pe teritoriul național pentru Ion Ceban și pentru încă doi cetățeni ai Republicii Moldova.

Decizia este de resortul instituțiilor competente din România, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie, a spus MAE.

Lui Ceban i-a fost interzis accesul pe teritoriul României, dar și în tot spațiul Schengen, pe o perioadă de 5 ani.

Ziarul de Gardă a scris că autoritățile române ar suspecta că liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN) ”ar reprezenta un risc la adresa securității naționale a României”.

La scurt timp după anunțul MAE român, Ion Ceban a declarat că a cerut suspendarea deciziei, pe care a calificat-o drept ”halucinantă”, susținând că a fost luată în context electoral. El a acuzat o presupusă înțelegere politică între președinta Maia Sandu și autoritățile române.





