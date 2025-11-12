Șeful Inspectoratului General al Poliției Republicii Moldova, Viorel Cernăuțeanu, afirmă că autoritățile trebuie să aibă pârghii legale mai clare pentru a combate dezinformarea și instigarea în mediul online, relatează Agora.md.

Platforme precum Telegram și TikTok sunt folosite tot mai frecvent pentru răspândirea urii, propagandei și a mesajelor care pot destabiliza societatea. Totuși, Poliția nu are competențe sau instrumente legale pentru a acționa prompt, a declarat șeful IGP în cadrul emisiunii "Rezoomat" de la Realitatea.md.

"Blocarea site-urilor nu este atât de simplă. Dacă vorbim de Telegram, nu ai posibilitatea să blochezi când vrea poliția. Orice acțiune se face doar prin adresări, cu acceptul procurorului, către platforma respectivă. Cu părere de rău, nu avem niciun răspuns de la Telegram, chiar și în cazurile de infracțiuni grave, cum sunt cele legate de droguri", a spus Cernăuțeanu.

În cazul TikTok reacțiile companiei sunt lente sau inexistente.

"Am avut situații în care un video instigator era blocat abia după trei-patru zile, deși între timp îl vizionaseră deja toți. În România, același conținut era șters în trei ore. În asemenea condiții, efectul reacției noastre este zero”, a precizat șeful IGP, potrivit Agora.md.

Întrebat dacă prin astfel de inițiative autoritățile nu riscă să limiteze libertatea de exprimare, Viorel Cernăuțeanu a respins categoric ideea de cenzură.