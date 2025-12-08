Republica Moldova a reușit să evite cu ajutorul României un black-out în acest weekend, după ce Rusia a bombardat sistemul energetic ucrainean, inclusiv în regiunea Odesa.

Situația rămâne însă una complicată, pentru că reparațiile din Ucraina vor dura cel puțin câteva săptămâni, mai mult decât de obicei, atrag atenția experții de la Chișinău. Aceștia subliniază și faptul că ajutorul României nu est eunul gratuit, cum speculează mediile suveraniste, energia electrică este achitată de Republica Moldova la prețul pieței sau la preț de avarie, care este cu mult mai mare.

Un grup energetic regional important a fost scos din funcțiune în urma bombardamentelor masive ale Rusiei, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de capacitatea maximă. În aceste condiții întreprinderea Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a solicitat ajutor de avarie din România, pentru a stabiliza rețeaua și a preveni eventuale suprasarcini. În week-end, rețelele electrice din Republica Moldova au funcționat aproape de limita maximă, o eventuală avarie risca să ducă la un black-out, adică căderea sistemului și deconectarea completă a energiei electrice.

În aceste condiții, Moldelectrica a cerut populației să folosească rațional energia electrică în special în orele de vârf.



Luni dimineață Moldelectrica a anunțat că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametrii stabili. „Aprovizionarea Republicii Moldova cu energie electrică se realizează în conformitate cu prognozele furnizorilor și cu planificarea operativă a operatorului de sistem, volumul necesar pentru acoperirea consumului intern fiind asigurat integral”, anunță un comunicat al operatorului național.

Moldelectrica insistă totuși asupra îndemnului adresat populației de a menține un comportament responsabil și de a optimiza consumul, în special în orele de vârf.

Riscul nu este încă depășit, având în vedere că reparațiile la rețeaua electrică a Ucrainei după atacul rusesc vor dura câteva săptămâni, potrivit operatorului rețelei de stat, Ukrenergo. Agerpres îl citează pe Vitalii Zaicenko, șeful Ukrenergo, a declarat că situația este gravă, iar procesul de reparații va dura săptămâni în loc de zile. În Ucraina întreruperile de curent au fost prelungite la 12-16 ore pe zi, ceea ce afectează de multe ori și alimentarea gospodăriile cu apă.



